Stadt Wunsiedel: Erste Bürgerversammlung in der Fichtelgebirgshalle

In jeder Stadt gibt es Sachen, die besser laufen könnten. Die einen beschweren sich über zu wenige Parkplätze, die anderen über kaputte Gehwege. Die Stadt Wunsiedel will mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Heute geht es in der Fichtelgebirgshalle um die Verkehrs- und Parkplatzsituation in der Innenstadt. Am Mittwoch befasst sich die Bürgerversammlung im Grünen Baum im Ortsteil Bernstein mit der Gehwegsanierung. Weitere Themen in den kommenden Tagen sind die aktuellen Entwicklungen im Energiepark und der Neubau einer Kindertagesstätte in Schönbrunn. Alle Termine findet ihr hier:

Wunsiedel Montag, 11. Oktober um 19:00 Uhr

in der Fichtelgebirgshalle

Thema: Verkehrs- und Parkplatzsituation in der Innenstadt

in der Fichtelgebirgshalle Bernstein Mittwoch, 13. Oktober um 19:30 Uhr im „Grünem Baum“

Thema: Gehwegsanierung und -herstellung

Holenbrunn Donnerstag, 14. Oktober um 19:30 Uhr

im Lang Bräu Saal

Thema: Aktuelle Entwicklungen im Energiepark

im Lang Bräu Saal Hildenbach Dienstag, 19. Oktober um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus

Thema: Wasserversorgung der Vordorfer und Hildenbacher Bürger

Schönbrunn Mittwoch, 20. Oktober um 19:30 Uhr

im „Saalfrank“

Thema: Neubau der Kindertagesstätte in Schönbrunn