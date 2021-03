Die Frage, wie wir in Zukunft von A nach B kommen, wird sich sicherlich in den kommenden Jahren verändern. In Hof und Rehau sind ja schon beispielsweise Busse unterwegs, die von ganz alleine fahren. Auch in der Stadt Wunsiedel gibt es eine Veränderung bei den Öffis: Der Bürgerbus wird im Prinzip zum Anrufbus. Damit stärkt die Stadt den ÖPNV. Bürgermeister Nicolas Lahovnik auf Facebook:

Das neue Anrufbussystem startet jetzt im März.