Stadt Wunsiedel: 6,5 Millionen Euro-Lücke kann gedeckt werden

Wenn es um Schulden geht, dann gehts oftmals hier in der Region um die Stadt Wunsiedel. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten.

Es ist eine echte Befreiung für die finanzielle Lage der Stadt: Sie kann nämlich ihren Sollfehlbetrag im Haushalt in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro decken und das : Auf einen Schlag. Das ist aber noch nicht alles: Auch das Tochterunternehmen WUN Infrastruktur KU profitiert davon. Der Hintergrund: Die Stadt kann ältere Darlehen durch Umschuldung ablösen und bekommt dadurch Zinsvorteile in erheblicher Höhe. Dem Kommunalunternehmen entstehen dadurch ebenfalls Zinsvorteile in Höhe von 3 Millionen Euro – gerechnet auf die Zeit bis 2048. Zugleich ist die Stadt in der Lage, unmittelbar auf die noch ausstehenden 10 Millionen Euro zurückzugreifen und den Sollfehlbetrag damit auf einen Schlag zu beseitigen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Einfach gesagt: Die Chance für Wunsiedel, mal wieder einen genehmigten Haushalt zu haben, steigt damit enorm.