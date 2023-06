Stadt will Opfern der Messerattacke von 2021 gedenken

Zwei Jahre nach dem tödlichen Messerangriff eines psychisch kranken Mannes auf Passanten in Würzburg gedenken Stadt und Kirchen an diesem Sonntag der Opfer. Das katholische und das evangelische Dekanat Würzburg laden nachmittags in die Marienkapelle zu einem Gottesdienst. Die Glocken der Kapelle sollen dann fünf Minuten lang läuten, wie das Ordinariat Würzburg am Mittwoch mitteilte. Am Vormittag will Bürgermeister Martin Heilig an der Gedenkstele am Barbarossaplatz, wo der Täter seine Opfer attackierte, einen Kranz niederlegen. Die Stele war vergangene Woche enthüllt worden.

Am 25. Juni 2021 hatte der Täter arglose Passanten, die er nicht kannte, mit einem Messer attackiert. Drei Frauen starben, neun Menschen wurden verletzt und viele weitere traumatisiert. Das Landgericht Würzburg schickte den Mann im vergangenen Juli unbefristet in eine Psychiatrie. Der Flüchtling aus Somalia ist Gutachten zufolge paranoid schizophren und hörte damals Stimmen, die ihm die Tat befohlen hatten. Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte den Mann um die 30, dessen Alter den Behörden nicht bekannt ist, zuvor unter anderem des dreifachen Mordes und versuchten Mordes beschuldigt.