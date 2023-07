Stadt wächst: Rund 1,8 Millionen Einwohner bis 2040 erwartet

München bleibt als Wohnort beliebt und wird weiter wachsen – das hat die neuste Bevölkerungsprognose der Stadt ergeben. Die Zahlen wurden am Mittwoch vorgestellt. Demnach wird die Einwohnerzahl in der Landeshauptstadt bis 2040 auf 1,81 Millionen ansteigen. Zum Jahresende 2022 waren rund 1,59 Millionen Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in München gemeldet.

Gründe für die Steigerung um 14 Prozent seien zum einen, dass in diesem Zeitraum voraussichtlich mehr Kinder geboren werden als Menschen sterben. Zum anderen rechnet die Stadt mit Zuwanderung vor allem aus dem Ausland sowie aus den Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Viele Menschen ziehe es wegen der Arbeit, Ausbildung oder eines Studiums nach München.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung erstellt alle zwei Jahre eine Bevölkerungsprognose. Diese dient als Planungsgrundlage für die Stadt München, etwa für Wohnungsbau und große Infrastrukturprojekte. Der aktuelle Bericht umfasst die Prognose von 2023 bis 2040.