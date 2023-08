Die Luisenburg-Festspiele sind ein Aushängeschild für die Stadt Wunsiedel. Heute will sich die Stadt mit den Schauspielern messen. Am späten Nachmittag steht ein Fußball-Spiel an. Anstoß ist um 16 Uhr am ASV-Platz im Schönlinder Weg. Die Mannschaften spielen voraussichtlich zweimal 30 Minuten auf dem Kleinfeld. Die Zuschauer erwarten zusätzlich Bratwürste und Bier.