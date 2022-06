Stadt und Landkreis Hof: Landschaftspflegeverband feiert 30. Jubiläum

Sie pflanzen Bäume, Hecken oder legen Blühwiesen an. Die Mitglieder des Landschaftspflegeverbands Stadt und Landkreis Hof sorgen dafür, dass die Region schön grün bleibt und tun damit gleichzeitig etwas gegen das Insektensterben. 30 Jahre gibt es den Landschaftspflegeverband nun schon. Zum Jubiläum hat der Verband einige Stätten besucht, an denen er Projekte verwirklicht hat. Unter anderem ging es zu einer Allee in Lösten, zum Haidberg bei Zell und zu einer Orchideenwiese in Sparneck. In den letzten Jahren sind laut Landrat Oliver Bär, über 70 Kilometer Alleen, über 70 Hektar Streuobstwiesen und knapp 30 Kilometer Hecken entstanden.