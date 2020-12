Stadt und Landkreis Hof: Festtags-Maßnahmen in der Corona-Pandemie

Die Inzidenz der Stadt über 400, die Infektionslage im Landkreis ebenfalls kritisch…Das Hofer Land zieht weitere Konsequenzen für das Weihnachtsfest. Stadt und Landkreis Hof haben deshalb jetzt Feiertags-Maßnahmen getroffen – Details dazu könnt ihr hier nachlesen. Unter anderem stellt das Hofer Land seinen Kirchen FFP2-Masken zur Verfügung, um die Besucher in den Weihnachtsgottesdiensten besser zu schützen. Die Tests sollen außerdem ausgeweitet werden – auch über die Feiertage. Bereits morgen (DI) soll der erste Probelauf im Testzentrum in Hof stattfinden. Nach der Abstimmung mit der Regierung von Oberfranken sollen außerdem sowohl in Stadt als auch im Landkreis die Allgemeinverfügungen verlängert und ausgeweitet werden. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Details zu den Allgemeinverfügungen findet ihr ebenfalls im obigen Link.