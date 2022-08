Stadt Selb: Zwei E-Autos für die Stadtverwaltung und den Bauhof

Wenn es nach der EU geht, dann dürfen ab 2035 nur noch Elektrofahrzeuge neu zugelassen werden. Immer mehr Städte und Gemeinden setzen schon jetzt nicht mehr auf Verbrenner. Die Stadt Selb hat Anfang des Monats zwei E-Autos für die Stadtverwaltung und den städtischen Bauhof angeschafft. Mit einer Akkuleistung von 52 Kilowattstunden sollen sie möglichst bis zu 330 Kilometer fahren können. Optimal also für den Einsatz im Stadtgebiet, heißt es in einer Mitteilung. In der Tiefgarage des Rathauses finden die Mitarbeiter nun auch eine Wallbox, an der sie die Fahrzeuge laden können. Die Vorgängerfahrzeuge versteigert die Stadt Selb nun über ein Auktionshaus.