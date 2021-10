Stadt Selb: Weihnachtsmarkt soll (fast) wie gewohnt stattfinden

In weniger als zwei Monaten ist Weihnachten. Die Städte der Region bereiten sich darauf schon fleißig vor und planen ihre Weihnachtsmärkte. Auch in der Stadt Selb soll es heuer nach der Corona-Zwangspause wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Wie Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, soll dieser auch wie gewohnt auf dem Marktplatz stattfinden. Damit die Corona-Schutzmaßnahmen bestmöglich eingehalten werden können, erweitert die Stadt die Fläche für den diesjährigen Weihnachtsmarkt. So sollen alle Stände Platz finden und gleichzeitig im nötigen Abstand zueinander stehen. Die Eröffnungsfeier und andere musikalische Veranstaltungen entfallen jedoch – so sollen Menschenansammlungen verhindert werden. Auf Einlasskontrollen, Einbahnstraßensystem oder eine Absperrung rund um den Markt, will die Stadt aber verzichten, um das Erlebnis so normal wie nur möglich zu gestalten.