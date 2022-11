Bald soll es eine neue Homepage der Stadt Selb geben. Dort findet sich dann auch das neue Logo der Stadt. Der Stadtrat sich demnach für einen Entwurf entschieden, bestätigt Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch auf Euroherz-Anfrage. Das Logo besteht aus dem Wort Selb in Kleinbuchstaben und einem Punkt. Das Logo sei angepasst an den Anspruch Selbs als Design-Stadt, so Pötzsch. Es Logo werde nun verfeinert und in den nächsten Tagen oder wenigen Wochen will die Stadt damit an den Start.