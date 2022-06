Stadt Selb: Schuldenabbau geht weiter

Die Stadt Selb setzt ihren Trend weiter fort: Bereits im neunten Jahr in Folge kann die Stadt ihre Schulden reduzieren. Das hat Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Rahmen der Haushaltsgenehmigung bekannt gegeben. Die Stadt hat nämlich ein Schreiben vom Landratsamt erreicht, das den Haushalt genehmigt hat. Er umfasst ein Investitionsvolumen von rund 15,7 Millionen Euro. Damit will die Stadt Selb zum Beispiel Kinderbetreuungsplätze ausbauen oder das Straßennetz sanieren, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Im Haushalt sind zudem sogenannte Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von fast 4,5 Millionen Euro festgesetzt. Damit kann die Stadt schon in diesem Jahr für für 2023 festgelegte Maßnahmen Ausschreibungen durchführen und Aufträge vergeben. Auf diese Weise will die Stadt mögliche Verzögerungen vermeiden.