Stadt Selb: Radwegekonzept und Sicherheitsbericht im Stadtrat

Wer in den Wohngebieten Kappel, Vorwerk oder Siedlung Süd in Selb wohnt, könnte schon bald mit dem Rad leichter in die Innenstadt kommen. Die Stadt hat in ihrer jüngsten Sitzung nämlich beschlossen, ein großes Radwegekonzept zu entwickeln. Unter anderem sollen in dem Zuge die Wohngebiete besser an die Innenstadt angeschlossen werden. Aber auch an anderer Stelle ändert sich was: Das Bahnhofsumfeld Selb Stadt will die Stadt umgestalten. Erste Planungen wurden dem Stadtrat jetzt vorgestellt. Sie sehen zum Beispiel eine Kita, aber auch Wohnungen vor. Das betont Nicole Abraham von der Stadt gegenüber Radio Euroherz. Die Planungen werden jetzt konkretisiert. Zudem haben die Polizeistationen Selb und Marktredwitz den jährlichen Sicherheitsbericht vorgestellt: Laut dem ist die Stadt sicher, so Abraham.

(Symbolbild)