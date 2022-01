Stadt Selb: 119 Luftreiniger für Schulen

Die Stadt Selb will den Schulbetrieb für die Kinder in den Schulen sicherer machen.

Daher hat die Stadt Luftreiniger für die Klassenzimmer angeschafft. Die wurden jetzt geliefert und gehen an die Dr.-Franz-Bogner-Grund- und Mittelschule, die Luitpold-Grundschule und die Grundschule Erkersreuth. Insgesamt sind es 119 Geräte für insgesamt 64 Klassenräume. In besonders großen Klassenzimmern sollen zwei Geräte stehen. Den Bedarf hat die Stadt zusammen mit den Schulen abgesprochen. Beschlossen und bestellt hatte die Stadt die Luftreiniger bereits im Herbst, es gab jedoch Lieferengpässe. Die Kosten liegen bei knapp 167.000 Euro. Die Stadt Selb hat einen Antrag für ein bayerisches Förderprogramm gestellt. Dadurch könnte der Freistaat bis zu 50 Prozent der Kosten übernehmen.