Stadt Schönwald: Heimat- und Wiesenfest auch heuer unwahrscheinlich

Auch wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen immer noch auf einem sehr hohen Niveau ist, können wir uns heuer auf einige Lockerungen freuen. So sind zum Beispiel Volksfeste und Jahrmärkte wieder erlaubt. Die Stadt Schönwald setzt ihr Heimat- und Wiesenfest vermutlich aber auch in diesem Jahr aus. Wegen der Corona-Pandemie sei eine sichere Planung erschwert, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Verwaltung sehe keine Möglichkeit, dass für den zweiten bis vierten Juli geplante Fest zu veranstalten. Außerdem habe die Stadt Probleme dabei, einen Festwirt für die Ausrichtung zu engagieren, sowie Zelte zu beschaffen. Weil die Pandemie die Situation derart erschwert, steht die Stadt nun vor der grundsätzlichen Entscheidung, ob und wie man das Fest zukünftig noch durchführen kann. Wenn möglich, soll es jedoch eine Alternative zum Fest geben.

(Symbolbild)