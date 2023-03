Stadt Rehau: 2023 nur zwei verkaufsoffene Sonntage

Anstatt jeden Tag zahlreiche Kilometer zu pendeln, ist es gerade für Schüler praktisch, in einem Wohnheim zu übernachten. Für die (…)

Ab dem kommenden Schuljahr: Münchberger Berufsschüler müssen in Rehau schlafen

Auch die Kommunen müssen Energie sparen. Das Hallenbad in Rehau hat deswegen erst am 2. November den Betrieb gestartet und macht auch (…)

Rehau: Hallenbadsaison endet am 3. April

Knapp 10 Hektar: Photovoltaikanlage in Rehau geplant

In Heinersberg in Rehau könnte bald eine große Photovoltaik-Fläche entstehen. Derzeit befindet sich das Projekt in der Bauleitplanung, (…)