Stadt Plauen: Spielplatz in der Hainstraße wird aufgewertet

Die Stadt Hof hat angekündigt, mehrere Spielplätze herrichten zu wollen. Veränderungen sind zum Beispiel an den Spielplätzen am Untreusee und am Bismarckturm geplant. Die Stadt Plauen will dagegen den Spielplatz in der Hainstraße neu gestalten. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Ende Mai dauern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 110.000 Euro. Der Spielbereich soll insgesamt vergrößert werden. Die Geräte bleiben zwar erhalten, sollen aber aufgewertet werden. Zusätzlich sollen eine Balancierstrecke, eine Stehwippe und ein Wippkarussell dazu kommen. Eine Begrünung des Areals soll die Maßnahme abrunden.