Stadt Plauen reißt Haus ab: Straßensperrungen diese Woche

Autofahrer in Plauen müssen in dieser Woche mit einer weiteren Baustelle leben. Die Stadt Plauen reißt ein Haus in der Trockentalstraße ab. Unter anderem die oberen Geschosse und das Dachgeschoss haben erhebliche Schäden. Die Trockentalstraße ist deswegen von heute bis zum 6. April halbseitig gesperrt. Die Seestraße ist im Baustellenbereich komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen insgesamt bis Juni dauern. Danach plant die Stadt eine einfache Begrünung für die Fläche. 200.000 Euro kostet die Maßnahme, den Großteil decken Fördermittel des Freistaats Sachsen.