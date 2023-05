Wo gibt es Probleme im Ort? Und was kann die Stadt tun, um diese zu beheben? Um das zu klären führt die Stadt Plauen in ihren Ortsteilen regelmäßig Begehungen durch. In Haselbrunn passiert das heute ab 18 Uhr. Dann werden Oberbürgermeister Steffen Zenner, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Polizei vor Ort sein. Bei einer Einwohnerversammlung sollen die Ergebnisse der Ortsbegehung dann ausgewertet werden. Die findet am 07. Juni statt.