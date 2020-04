Stadt Plauen: Auch in Sachsen keine Elternbeiträge

Auch in dieser Woche hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder einige Maßnahmen in der Corona-Krise angekündigt. Neben der Maskenpflicht, die ab nächster Woche in ganz Bayern gilt, hat er auch eine Entlastung für alle Eltern, deren Kinder in Kindergärten und KITAS gehen, angekündigt.

Auch Sachsen zieht jetzt nach: Die Stadt Plauen meldet, dass keine Elternbeiträge erhoben werden – für die Zeit, in der die Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflegestellen geschlossen haben. Auch die Notbetreuung erfolgt beitragsfrei. Die Stadt Plauen hat demnach die Beiträge für April ausgesetzt bzw. den Eltern zurücküberwiesen. Die Verrechnung der Elternbeiträge für den Zeitraum vom 18. zum 31. März erfolgt jedoch erst später, heißt es.