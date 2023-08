Stadt Naila: Umweltminister Glauber besucht zwei Unternehmen

Für rund 10 Millionen Euro baut die Firma Geis aktuell ein neues Logistikterminal in Naila. Das Gebäude entsteht auf einer Fläche von gut 56.000 Quadratmetern und soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen. Jetzt hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber das Unternehmen in Naila besucht. Im neuen Logistikterminal spielt nämlich das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Naila. Der Strom kommt von PV-Anlagen auf dem Dach und es gibt LED-Beleuchtung. Bis 2040 will die Firma Geis komplett klimaneutral sein.

Für Thorsten Glauber ging es in Naila noch weiter. Er hat auch das Familienunternehmen Serag-Wiessner besucht.