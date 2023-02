In Naila gibt es jetzt drei Ladesäulen für Elektroautos. Nach den Stationen beim Autohaus in der Kronacher Straße und beim Bayernwerk steht jetzt auch eine Ladesäule beim Bahnhof in Naila. Sie steht auf dem Parkplatz an der Christian-Schlicht-Straße. Die Gesamtkosten lagen bei gut 19.000 Euro.