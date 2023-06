Stadt Naila: Hinweise vor dem Wiesenfeststart

Aktuell sind wir in der Region jedes Wochenende auf einem anderen Wiesenfest unterwegs. Am 08. Juli geht das Wiesenfest in Naila los. Die Stadt Naila würde sich freuen, wenn die Häuser entlang der Strecke der Festzüge dieses Jahr wieder geschmückt sind. Dafür könnt ihr euch kostenlos Fähnchen im Rathaus abholen. Für die Vereine, die im Festzug mitlaufen, gibt’s auch wieder Marken zu kaufen. Die bekommt ihr ab dem 06. Juli direkt auf dem Festgelände. Damit ihr auch sicher vom Nailaer Wiesenfest nachhause kommt, fährt der Hofer LandBus länger: Am Wiesenfestsamstag bis um zwei Uhr und am Montag bis um Mitternacht.