Stadt Naila: 8,4 Millionen schweren Haushalt beschlossen

Die Corona-Krise hat so ziemlich jedem einen Strich durch die Rechnung gemacht, was Planungen betrifft. Die Stadt Naila hat jetzt zumindest ihren HaushaltsPLAN beschlossen. Im Vermögenshaushalt stehen nach Angaben von Bürgermeister Frank Stumpf 8,4 Millionen Euro. Das ist demnach der zweitgrößte Haushalt in den vergangenen 20 Jahren. Auch in diesem Jahr will Naila viele Projekte voranbringen, so Stumpf:

Auch das Dorfgemeinschaftshaus und das Bürger- und Familienzentrum stellt einen großen Punkt im Vermögenshaushalt dar.