Stadt Münchberg: Kreisgartentag 2024 in der Innenstadt

Aktuell sind viele dabei, ihren Garten winterfest zu machen. Die Stadt Münchberg plant aber schon mal fürs Frühjahr vor, wenn es dann an die Neubepflanzung geht. Am 5. Mai 2024 findet in der Münchberger Innenstadt der Kreisgartentag statt. Ihr bekommt dort dann Pflanzen, Gartengeräte und Infos zu Umwelt und Natur. Dazu sind auch Vorträge im neuen Schützenhaus geplant.

Wer mit einem Stand beim Kreisgartentag in Münchberg dabei sein möchte, kann sich ab sofort beim 1. Kreisvorsitzenden Hilmar Bogler unter vorsitzender@kv-gartenbauvereine-hof.de informieren und anmelden.