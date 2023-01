Stadt Marktredwitz: Neujahrsempfang am Abend in der Stadthalle

Was ist im vergangenen Jahr so alles in Marktredwitz passiert? Und welche Feste und Aktivitäten stehen in diesem Jahr an? Darum geht’s am Abend beim Neujahrsempfang der Stadt Marktredwitz in der Stadthalle. Dazu eingeladen sind nicht nur Ehrengäste. Die Stadt weist darauf hin, dass auch ihr Bürger willkommen seid. In die Stadthalle kommt ihr schon ab 18 Uhr 30, der Neujahrsempfang startet dann eine halbe Stunde später um 19 Uhr.

Zur Einstimmung hört ihr im Laufe des Tages hier in den Nachrichten, was heuer so in Marktredwitz geplant ist.