Stadt Marktredwitz: Haushalt 2023 genehmigt

Der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise stellen für viele Städte und Kommunen eine große finanzielle Herausforderung dar. Da geht es der Stadt Marktredwitz nicht anders. Diesen Herausforderungen will sich Marktredwitz aber stellen, so Oberbürgermeister Oliver Weigel. Und das soll auch gut funktionieren – der Haushalt der Stadt ist jetzt genehmigt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Bei der Steuerkraft ist Marktredwitz demnach erneut Spitzenreiter im Landkreis Wunsiedel und auch in ganz Oberfranken. Außerdem leistet Marktredwitz einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Haushaltslage des Landkreises Wunsiedel, heißt es. Und zwar mit einer Kreisumlage von über 14 Millionen Euro.