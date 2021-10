Stadt Hof: Zusätzliche Ladepunkte für E-Autos geplant

In der Stadt Hof geht der Trend immer mehr hin zum Elektro-Auto. Die Zahl der zugelassenen E-Fahrzeuge ist in den letzten beiden Jahren, laut Zulassungsstelle, beständig angestiegen. Wenn es mehr E-Autos gibt, dann braucht es natürlich auch mehr Ladesäulen. Der Umwelt- und Planungsausschuss im Hofer Stadtrat hat sich deshalb in seiner jüngsten Sitzung mit dem Ladeinfrastrukturkonzept 2026 befasst. Im öffentlichen Raum soll es in Hof neue Ladesäulen am Parkplatz Schießgraben, dem Theaterparkplatz, am Eisteich, am Untreusee, dem Zoo und am Hauptbahnhof geben.

Die Stadt plant Ladepunkte auch an Nahversorgungszentren, Drive In-Restaurants, Baumärkten und Biomärkten. Sie wolle aber genau überlegen, wo Ladestationen benötigt werden. Ein zu schneller Ausbau könnte zu finanziellen Verlusten führen, und diejenigen verärgern, die einen freien Parkplatz suchen.