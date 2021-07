Dass wieder Veranstaltungen mit mehreren hundert Menschen möglich sind, hat am Wochenende das Doppel-Konzert der Kultband-Waldschrat am Hofer Theresienstein gezeigt. Größere Veranstaltungen sind wegen der Ansteckungsgefahr aber immer noch kritisch. Den Weltkindertag, der erst am 19. September hätte stattfinden sollen, hat die Stadt Hof vorsorglich schon einmal abgesagt. Die Stadt hofft darauf, das Familienfest im Wittelsbacher Park nächstes Jahr wieder gewohnt zu feiern zu können.