Wieder Flyer im Umlauf: Illegale Müllsammler unterwegs

Euren Sperrmüll könnt ihr zu den Wertstoffhöfen bringen. Anscheinend kursieren in Stadt und Landkreis Hof jetzt aber wieder Flyer, die Sperrmüllsammlungen ankündigen. Die Stadt Hof warnt: Diese Müllsammlungen sind illegal. Die Sammlungen verfolgen häufig das Ziel, an gewinnbringende Gegenstände heranzukommen.

Wertlose Teile bleiben dann oft am Straßenrand liegen. Die Stadt Hof rät davon ab, an solchen Sammlungen teilzunehmen, sondern den Müll wie gewohnt zu den Wertstoffhöfen oder zu offiziellen Sperrmüllsammlungen zu bringen.