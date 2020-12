Corona: Stadt Hof will Allgemeinverfügung über Weihnachten verlängern

Das ist eine durchaus sonderbare Entdeckung: Bei einer Personenkontrolle gestern Abend in Hof hat die Polizei einen 28 jährigen Mann (…)

Drogentest in Hof: 28-jähriger trägt sauberen Urin bei sich

Die Stadt Hof hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die ab Samstag 00 Uhr in Kraft tritt und bis zum 23. Dezember gilt. Die Stadt (…)

In den Kreistagssitzungen kommt fair gehandelter Kaffee, Kekse und Schokolade auf den Tisch – unter anderem das hat dem Landkreis (…)

Büromaterial oder Arbeitskleidung: Landkreis Hof will nachhaltiger werden

Autodiebe in Hof: Tatverdächtige in Haft

Mit einer dreisten Masche wollten zwei Männer ein Auto in Hof stehlen: Gestern Nachmittag haben sich die beiden in einem Autohaus in (…)