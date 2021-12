Stadt Hof: Termine für KFZ-Zulassung jetzt online

Müsst ihr ein Fahrzeug an- oder ummelden oder aus einem anderen Grund zur KFZ-Zulassungsstelle in Hof – Dann könnt ihr dafür jetzt eure Termine online ausmachen. Der Terminservice ist über die Webseite der Stadt Hof abrufbar, teilt die Stadt mit.

Die Vorteile seien eine bessere Planbarkeit, geringere Wartezeiten und dadurch auch ein geringeres Ansteckungsrisiko. Dies sei ein weiterer Schritt zum digitalen Rathaus, so die Stadt Hof.