Stadt Hof: Stadtratsfraktionen beantragen, das Thema ‚Genuss‘ weiter zu stärken

Die Hofer Wärscht, Rindfleischwurst oder Schnitz – die Stadt hat in Sachen Genuss so einiges zu bieten. Aus diesem Grund fordern die Stadtratsfraktionen von SPD, Bündnis90/Die Grünen und CSU, das Thema „Genuss“ bei Marketingmaßnahmen noch stärker in den Vordergrund zu rücken. In einem Antrag an die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla, schlagen Sie deshalb vor, noch mehr Personen auszubilden, die über das Thema Genuss informieren können. Gerade heuer, im Jubiläumsjahr des Hofer Wärschtlamo, wollen sogenannte Genussbotschafter der Stadtverwaltung deshalb unentgeltliche Workshops anbieten. Die Stadt trägt mit all ihren Spezialitäten aus Bäckerei, Brauerei und Metzgereihandwerk eine entscheidende Rolle in der Genussregion Oberfranken, so die Stadtratsfraktionen weiter.