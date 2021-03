Stadt Hof: Stadtrat verabschiedet Haushalt 2021

Die Stadt Hof hat ihren Haushalt verabschiedet. Heuer werden im Haushaltsplan mehrere Ziele miteinander verbunden. So investiert die Stadt in begonnene und geplante Maßnahmen, wie die Sanierung der FOS/BOS oder die Ortsumgehung Leimitz. Aber auch Zukunftsthemen spielen im diesjährigen Haushalt immer stärker eine Rolle. So will die Stadt einen neuen Busbahnhof errichten und die eigene Webseite erneuern. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Der Haushalt sei ausgewogen in Bezug auf alle Lebens- und Gestaltungsbereiche, so Döhla weiter.