Stadt Hof: Sprachwegweiser für Zugewanderte erstellt

Viele von uns kennen es aus dem Urlaub: In einem anderen Land ist es oft schwierig sich zu verständigen, vor allem wenn man kein Englisch kann. Noch schwieriger muss es sein, sich ohne Sprachkenntnisse im normalen Alltag zurechtzufinden. Die Stadt Hof bietet Neuzugewanderten deshalb Sprachkurse an. Neben Integrationskursen können sie zum Beispiel auch bei Mutter-Kind-Treffen Deutsch lernen. Die Stadt hat jetzt einen neuen Sprachwegweiser erstellt, um die Angebote und ihre jeweiligen Standorte abzubilden. Der hängt an wichtigen Beratungszentren aus, er ist aber auch auf der Homepage der Stadt Hof oder in der App Integreat zu finden.

© Stadt Hof