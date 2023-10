Stadt Hof: Reinhard Meringer bekommt Goldene Bürgermedaille

Seit 39 Jahren sitzt Reinhard Meringer im Hofer Stadtrat. Für sein Engagement hat ihm Oberbürgermeisterin Eva Döhla jetzt die Goldene Bürgermedaille der Stadt Hof verliehen. Mehringer sei ein kritischer Kommunalpolitiker, der seine Positionen unermüdlich vertritt, so Döhla bei der Verleihung. Der 76-Jährige gehört verschiedenen Gremien, Ausschüssen und Beiräten an. Bei seiner Arbeit im Bauausschuss hat er an vielen wichtigen Entscheidungen mitgewirkt. Zum Beispiel am Neubau des Theaters und der Freiheitshalle, Sanierungsmaßnahmen an Schulen oder der Erneuerung der Fabrikzeile.