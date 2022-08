Stadt Hof: Regierung von Oberfranken genehmigt Haushalt 2022

Bei den Haushaltsberatungen zu Beginn des Jahres musste die Stadt Hof ganz schön den Rotstift ansetzen. Vor allem, was Bauvorhaben angeht. Einige Projekte lassen daher noch länger auf sich warten. Beispiele sind die Brücke am Mittleren Anger, die Fassade der Freiheitshalle oder die Ortsumgehung in Leimitz. Ausschlaggebend für die Einsparungen waren die Stabilisierungshilfen des Freistaats, die die Stadt Hof anderweitig nicht bekommen hätte. Nun hat die Regierung von Oberfranken den im März beschlossenen Haushalt genehmigt. Es gibt allerdings ein paar Auflagen: Unter anderem darf die Stadt Hof nur Kredite aufnehmen, wenn es keine andere Finanzierungsmöglichkeit gibt. Außerdem sollen die freiwilligen Leistungen künftig reduziert werden und die Stadt muss den Verwaltungshaushalt durch mehr Einnahmen stärken.