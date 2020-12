Stadt Hof reagiert auf 300er Inzidenz: Viele Einrichtungen betroffen

Gestern Nachmittag hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die kommenden Einschränkungen für ganz Bayern bekannt gegeben, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Währenddessen gibt es auch Entwicklungen in der Stadt Hof: Mit den Neuinfektionen vom Wochenende in der Stadt Hof hat sich der 7-Tages-Inzidenzwert auf über 300 erhöht. Neben den in ganz Bayern geltenden schärferen Regeln handelt die Stadt Hof deshalb zusätzlich: sie hat bei der Regierung von Oberfranken eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr beantragt. Die soll noch strenger sein und vor Mittwoch Inkraft treten sollen. Mehr Informationen hat die Stadt für heute angekündigt. Außerdem gibt es am Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof positive Corona-Fälle: zwei Lehrer und drei Schülerinnen haben sich infiziert. Deswegen fällt heute dort der Präsenzunterricht aus. Es wird stattdessen auf online-Learning umgestellt. Das hat die Schulleitung gestern Abend bekannt gegeben. Eine Notbetreuung für die 5. und 6. Jahrgangsstufe ist eingerichtet. Weitere Infos – auch wie es ab Dienstag weitergeht – folgen auch im Laufe des Tages. Welche Einrichtungen außerdem betroffen sind, findet ihr hier:

(Quelle: Landratsamt Hof)