Stadt Hof: Neuer Wegweiser für Bildung und Teilhabe

Sie tragen keine Marken-Kleidung, und können oft nicht einmal etwas mit ihren Freunden unternehmen, weil das Geld fehlt. Im Kindergarten oder in der Schule werden Kinder aus ärmeren Verhältnissen oft ausgegrenzt. In der Stadt Hof leben etwa ein Drittel aller Kinder in prekären Verhältnissen. Die Stadt will auch sie ins gesellschaftliche Leben integrieren.

…so Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Der 36 Seiten-starke Wegweiser ist vor allem für Mitarbeitende in Kitas, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen gedacht, weil sie täglichen Kontakt zu den Kindern haben.