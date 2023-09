Stadt Hof: Neuer Fachbereich für Sport und Freizeit

In der Stadt Hof hat es bisher den Fachbereich Schulen, Jugend, Soziales und Sport gegeben. Da sind viele unterschiedliche Aspekte zusammengefallen. Die Stadt Hof will sich als Sportstand in Zukunft aber besser aufstellen. Dafür gibt es nun einen gesonderten Fachbereich, der sich ausschließlich um Sport und Freizeit kümmern wird. Der neue Fachbereich umfasst 18 Mitarbeiter und ist auch direkt am Freizeitsportzentrum am Eisteich angesiedelt. Damit sind die Mitarbeiter direkt am Geschehen, neben der Skateanlage und dem Pumptrack. Der neue Fachbereich Sport und Freizeit ist fortan auch Ansprechpartner für Vereine und Veranstalter.