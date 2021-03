Stadt Hof: Neue Schnelltest-Standorte geplant

Die Stadt Hof will ihr Corona-Schnelltest Angebot ausweiten. So soll möglichst jeder Stadtteil mit einem Teststandort versorgt werden. Dafür sucht die Stadtverwaltung aktuell Standorte – zum Beispiel in städtischen Immobilien. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Ab heute soll die bundesweite Impfverordnung geändert werden – Grenzregionen zu Tschechien sollen dann auch die Möglichkeit bekommen, die Impfreihenfolge zu ändern. In der Stadt Hof werden laut Döhla vorerst aber auch weiterhin alle über 80-jährigen Bürger*innen priorisiert.