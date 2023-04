Stadt Hof mit deutschlandweit höchster Schulabbrecher-Quote: Grüne kündigen Anfrage an

Nirgends in Deutschland brechen so viele Menschen die Schule ab wie in Hof. Das hat eine Bertelsmann-Studie ergeben. Die oberfränkischen Grünen-Landtagsabgeordneten Tim Pargent und Ursula Sowa haben nun eine schriftliche Anfrage angekündigt. Die meisten bayerischen Städte und Kreise haben eine Schulabbrecherquote von unter zehn Prozent. Die Stadt Hof liegt dagegen bei 27,7 Prozent. Laut einer Mitteilung der Grünen müsse dieser Ausreißer genau analysiert werden. Eine schriftliche Anfrage soll die Hintergründe der Situation in Hof genau ergründen. Sie soll aber auch zeigen, wo Handlungsbedarf besteht.