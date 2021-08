Wer schnell vom Hauptbahnhof auf die andere Seite der Stadt muss, nimmt in Hof die Luftbrücke. Für viele ist sie bestimmt auch eine Abkürzung auf dem Weg zur Arbeit. In den nächsten Tagen müsst ihr aber einen Umweg nehmen, der Bodenbelag an der Luftbrücke wird nämlich geprüft. Die Brücke ist deshalb bis Mittwoch für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt.