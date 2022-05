Langsam startet die Freibad-Saison in der Region wieder. Damit sich niemand verletzt, oder noch Schlimmeres passiert, braucht es (…)

Personalmangel in Freibädern: Noch kein großes Problem in der Region

Nach dem Zweiten Weltkrieg hätte wohl niemand gedacht, dass in Europa noch einmal ein Krieg ausbricht. Der Krieg in der Ukraine hat uns (…)

Deutschland hat Ressourcen für 2022 bereits verbraucht

Von heute an lebt Deutschland für dieses Jahr auf Pump. Es hat bereits so viele natürliche Ressourcen verbraucht, wie in einem Jahr neu (…)