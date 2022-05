Bayerische Staatsminister wie Umweltminister Thorsten Glauber und Wirtschaftsminister Huber Aiwanger sind öfter mal zu Besuch in unserer Region. Heute kommt mit Klara Geywitz sogar eine Bundesministerin nach Hof. Die Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird sich im Rathaus am Nachmittag in das Goldene Buch der Stadt eintragen.