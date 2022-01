Stadt Hof: Infoabend vor der Kita-Anmeldewoche

Ganz wichtig für alle Eltern von kleinen Kindern in Hof: Wer seine Kinder für einen Kitaplatz im September anmelden will, sollte das so früh wie möglich tun. In der Stadt Hof gibt es nächste Woche die Kita-Anmeldewoche. Heute Abend (Mittwoch) findet dazu eine Informationsveranstaltung online statt. Dabei geht um die wichtigsten Infos zu den Anmeldungen, danach ist Zeit für Fragen und Diskussionen. Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ und soll zur Chancengleichheit in der Bildung beitragen. Die Veranstaltung startet heute um 18 Uhr. Den Link zur Anmeldung findet ihr hier.