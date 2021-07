Stadt Hof: Hochwasserhilfen ab heute beantragen

Die starken Regenfälle haben in der vergangenen Woche nicht nur den Landkreis Hof erwischt. In der Stadt waren auch einige Straßen überflutet. Bisher gingen die Hochwassergeschädigten dort aber leer aus. Der Freistaat Bayern hatte die Soforthilfen bisher nur für den Landkreis bewilligt. Gestern gab es dann aber die gute Nachricht aus dem Finanzministerium: Die Bürger in der Stadt Hof können ab sofort auch Anträge auf Hochwasser-Hilfen stellen. Jeder betroffene Privathaushalt bekommt bis zu 5.000 Euro. Wenn durch das Unwetter Ölschäden entstanden sind, könnt ihr sogar bis zu 10.000 Euro bekommen. Allein im Landkreis Hof sind Schäden in Höhe von 55 Millionen Euro entstanden. Die Stadt Hof hat sich bisher noch nicht zur Schadenshöhe geäußert.