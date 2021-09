…so hat sich Marktbetreiber Martin Fuhrmann noch vor wenigen Wochen im Gespräch mit Radio Euroherz geäußert. Jetzt ist es Gewissheit: Der Hofer Herbstmarkt findet statt. Und zwar am 25. & 26. September. Neben den Marktständen haben auch die Geschäfte in der Hofer Altstadt geöffnet. Es wird auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Die Läden haben dann zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Details will die Stadt Hof noch bekannt geben.

(Symbolbild)