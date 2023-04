Stadt Hof: Haushalt genehmigt, aber unter Auflagen

Mitte März hat die Stadt Hof ihren Haushalt verabschiedet. Knapp 200 Millionen Euro ist der in diesem Jahr hoch. Jetzt hat die Regierung von Oberfranken den Haushalt auch offiziell genehmigt, allerdings unter Auflagen. So muss die Stadt weiterhin extrem sparen und prüfen, wie sie ihre eigenen Einnahmen stärken kann. Sogenannte „freiwillige Leistungen“ sind nur nach Haushaltsanlage und in Einzelfällen möglich. Außerdem ist angestrebt, die Summe der freiwilligen Leistungen weiter zu reduzieren. All diese Auflagen könne die Stadt Hof aber auch erfüllen, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Nach der Genehmigung des Haushalts könne die Stadt jetzt mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen starten, so Döhla weiter.