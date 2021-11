Stadt Hof: Fördermittel für Begrünungen und City-Management

Wegen der steigenden Infektionszahlen und einer neuen Corona-Variante aus Südafrika gibt es vermehrt Rufe nach einem erneuten Lockdown. Ein Neustart für Gastronomie, Einzelhandel und andere Branchen sieht anders aus. Trotzdem bekommt die Stadt Hof jetzt rund 860.000 Euro für die Aufwertung der Innenstadt und den Neustart aus der Corona-Pandemie. Die Stadt will das Geld aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in drei Maßnahmen stecken. Sie will das City- und Stadtumbau-Management aufbauen und die Innenstadt im Frühjahr und Sommer vermehrt mit Pflanzen schmücken. In den Leerständen soll vorübergehend auch wieder Leben einkehren, und zwar durch kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen.

In das Vogtland fließen aus dem Bundesprogramm über 4,4 Millionen Euro. Den größten Anteil bekommt die Stadt Plauen mit 2,7 Millionen. Das Geld will die Stadt zum Beispiel in ein Einzelhandelskonzept für das Stadtzentrum und in eine Machbarkeitsstudie für ein Regionalkaufhaus investieren.